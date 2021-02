Ist der Jahresstart am deutschen Aktienmarkt geglückt? Gemessen am DAX wohl nicht. Der meistbeachtete deutsche Aktienindex büßte im Januar spürbar Punkte ein. Bei seinen "kleinen Brüdern" ist das Bild heterogen: Während der MDAX kaum von der Stelle kam, gewannen SDAX und TecDAX deutlich hinzu. Tendenziell galt also: Small Caps haben mittelgroße Werte überflügelt und diese wiederum Blue Chips. Oder stärker zugespitzt: Je kleiner, desto besser.Dass Small Caps zu Jahresbeginn häufig die Nase vorne haben, ist keineswegs ungewöhnlich und auch schon Gegenstand wissenschaftlicher Studien gewesen. Insofern passt es ins Bild, dass der zuletzt recht hohe Anteil dieser Titel im DWS Concept Platow seinen Beitrag zum starken Jahresstart geliefert hat. So konnte der Fonds im Januar sämtliche genannten Indizes teilweise sehr deutlich hinter sich lassen und seinen Vorsprung seit der Auflage im Mai 2006 ausbauen. Dabei ist der Fonds keineswegs grundsätzlich auf Small Caps ausgerichtet. Jedes börsennotierte deutsche Unternehmen hat unabhängig von seiner Marktkapitalisierung die ...

