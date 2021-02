Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Woche zeigte sich der DAX gut gelaunt über 14.000 Punkten. Außerdem fand ein Börsengang fand statt, mit einem satten Kurssprung - aber coronabedingt ohne Glockenläuten auf dem Parkett. Patrick Dewayne und Viola Grebe sprechen in dieser Sendung über die Ereignisse der Börsenwoche. Wie die Unternehmenszahlen am Markt ankamen und was kommende Woche auf dem Terminkalender steht, mehr dazu im vollständigen Interview.