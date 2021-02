Der DAX konnte in den vergangenen Tagen weiter hochziehen und im heutigen Tageshoch 14.114 Punkte erreichen. Dann gab der DAX aber wieder kräftig ab und notiert aktuell im Bereich von 14.020 Punkten. Der DAX bleibt nach dem vorherigen langen Hochlauf in dünner Luft und hat auf der Unterseite nun bei 13.844 und 13.648 Punkten zwei offene Gaps, die bei der erwarteten Abwärtsbewegung wieder geschlossen werden sollten. am ...

