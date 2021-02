05.02.2021 - Die All for One Group AG (ISIN: DE0005110001), führende Consulting- und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2020. Trotz einer deutlich spürbaren Kundenzurückhaltung aufgrund der Pandemie konnte die All for One Group SE ein robustes Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloud Services und Support (plus 10% auf 20,8 Mio. EUR) sowie mit Software Support (plus 3% auf 27,9 Mio. EUR) erzielen und ihr Geschäftsmodell weiter stärken. Mit zusammen 48,7 Mio. EUR (plus 6%) machen die wiederkehrenden Umsätze nunmehr 51% ...

