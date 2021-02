Die Aktie von HelloFresh kann kurz vor dem Wochenende noch einmal zulegen. Die Aktie gewinnt am späten Freitagnachmittag gut ein Prozent auf 73,70 Euro. Am Donnerstag hat das Papier bei 76,80 Euro ein neues Rekordhoch markieren können, ist anschließend aber etwas zurückgekommen. Wie schon am Donnerstag profitiert die Aktie auch am heutigen Freitag von positiven Anaylsteneinschätzungen.Die Commerzbank hat das Kursziel für HelloFresh von 71 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...