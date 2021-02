The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2021

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2021





ISIN Name

FR0010823385 Amundi Frankreich

FR0012805687 Amundi Frankreich

LU1681040140 Amundi Index Solutions

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de