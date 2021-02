DJ Aktien Schweiz schwach - US-Arbeitsmarktbericht enttäuscht leicht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht habe leicht belastet, hieß es. Im Januar wurden insgesamt 49.000 neue Stellen geschaffen, was der Prognose der Ökonomen entsprach. Nach den positiven Indikationen durch den ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die wöchentlichen Erstanträge habe es im Markt jedoch auch deutlich höhere Schätzungen gegeben, merkte ein Teilnehmer an.

Von einer Normalisierung am US-Arbeitsmarkt kann nach Auffassung der Helaba daher noch nicht gesprochen werden, denn im Vergleich zu vor der Krise haben noch immer viele Millionen Menschen keinen Job. "Der Arbeitsmarktbericht zeigt, dass die aktuelle Covid-19-Welle für die US-Wirtschaft keine Tragödie ist" sagte Thomas Altmann von QC Partners. Er zeige aber auch, dass die aktuelle Welle ordentlich Wachstum koste.

Der SMI reduzierte sich um 1 Prozent auf 10.755 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 36,43 (zuvor: 47,14) Millionen Aktien.

Übergeordnet sprachen Beobachter aber weiterhin von einer positiven Stimmung am Markt. So setze sich die Rekordjagd an der Wall Street fort, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite zum Wochenausklang auf neue Rekordstände kletterten. Und die Wahrscheinlichkeit eines US-Konjunkturprogramms nehme zu, womit die Hoffnung auf eine kräftige Erholung der Wirtschaft im laufenden Jahr steige.

Wichtige Unternehmensmeldungen gab es zum Wochenausklang nicht. Die Roche-Aktie reduzierte sich um 1,7 Prozent und gab damit einen Großteil der Vortagesgewinne nach überzeugenden Quartalszahlen wieder ab. Auch für die Nestle-Aktie ging es um 1,7 Prozent nach unten. Dagegen verloren die Titel von Novartis lediglich 0,1 Prozent.

Tagesgewinner im SMI war die Swatch-Aktie mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 268,80 Franken. Nach Angaben aus dem Handel soll Goldman Sachs die Aktie auf "Buy" von "Neutral" nach oben genommen haben. Das Kursziel soll bei 322 Franken liegen. Zur Rose gewannen 3,4 Prozent auf 475,50 Franken. Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel auf 500 Franken angehoben und zudem die Kaufempfehlung bestätigt.

