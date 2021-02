Nach vier euphorischen Gewinntagen haben die Anleger am Freitag kurz vor einem DAX-Rekord das Tempo gedrosselt. In der Tagesspitze fehlten dem Leitindex nur gut 17 Punkte für ein Rekordhoch, dann ging es abwärts Am Ende gab er um 0,03 Prozent auf 14.056,72 Punkte nach. Dennoch: Dies war seine beste Wochenbilanz seit Mitte November zu Zeiten der US-Wahl. Laut Marktbeobachter Edward Moya vom Broker Oanda klammerten sich die Märkte zu Wochenschluss an ihre jüngsten Gewinne. Die Bereitschaft der Anleger, ...

