Vor exakt acht Tagen erreichte die Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55; WKN: A0TGJ5) bei 181,30 Euro ihr Allzeithoch. Getrieben wurde der zuvor massive Kursanstieg durch einen Angriff auf Leerverkäufer, die sich bereits in 2020 stark gegen das Unternehmen engagiert hatten und mit den rasant anziehenden Notierungen zum Eindecken ihrer Positionen gedrängt wurden. Experten zufolge ist vor allem der Hedge Fond Melvin Capital, der bislang eine der größten Shortpositionen bei der Varta-Aktie hielt, massiv unter Druck geraten, da er gleichzeitig mit der Wette auf sinkende Kurse bei der Gamestop-Aktie (ISIN: US36467W1099; WKN: A0HGDX) einen Verlust in Milliardenhöhe einfuhr. Das Gamestop-Debakel und der damit erhöhte Bedarf an Liquidität dürfte nun Melvin veranlasst haben, Shortpositionen wie Varta zu schließen, da um nicht weiterhin die notwendigen Sicherheitsleistungen für den Fall möglicher Verluste hinterlegen zu müssen und sich somit freies Kapital zu beschaffen.

