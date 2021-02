DJ PTA-Adhoc: Westag & Getalit AG: Umsatzerlöse im Jahr 2020 auf Vorjahresniveau; Operatives Ergebnis deutlich verbessert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rheda-Wiedenbrück (pta026/05.02.2021/18:40) - Die Westag & Getalit AG hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse gemäß HGB in Höhe von 229,1 Mio. Eur (Vorjahr 230,7 Mio. Eur) erzielt, welche damit trotz der Auswirkungen durch das Coronavirus auf Vorjahresniveau lagen. Die im zurückliegenden Jahr aufgenommene Vermarktung hochwertiger Oberflächenmaterialien der Schwestergesellschaften sowie erbrachte Dienstleistungen für die Schwestergesellschaften kompensierten dabei den Umsatzrückgang eigener Produkte.

Die operative Leistung des Unternehmens, die durch das bereinigte EBITDA nach IFRS gemessen wird, konnte im Berichtsjahr deutlich verbessert werden und beläuft sich nach vorläufigen Zahlen auf 17,5 Mio. Eur (Vorjahr 15,5 Mio. Eur). Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren das stringente Kostenmanagement sowie die Konzentration auf margenstarke Produkte im Rahmen der neuen strategischen Ausrichtung.

Das Ergebnis vor Steuern gemäß HGB hat sich dagegen deutlich auf 3,8 Mio. Eur reduziert (Vorjahr 8,2 Mio. Eur). Positiv beeinflusst war das Vorjahresergebnis durch den Buchgewinn aus dem Verkauf der Anteile an der AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH in Höhe von 6,1 Mio. Eur. Ohne diesen Effekt läge auch das Ergebnis vor Steuern gemäß HGB des Berichtsjahres über dem entsprechenden Vorjahreswert.

Alle genannten Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sind vorläufig und unterliegen der zurzeit stattfindenden Jahresabschlussprüfung. Das endgültige Ergebnis und einen Vorschlag über die Gewinnverwendung gibt die Gesellschaft nach Feststellung des Jahresabschlusses bekannt.

Westag & Getalit AG | Thomas Sudhoff
Leiter Unternehmenskommunikation
Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 (0) 52 42 / 17-5176 | Fax +49 (0) 52 42 / 17-75176
sudhoff@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com

