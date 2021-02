(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.02.2021 - Technologie-Werte zeigten sich am Freitag überwiegend fester, angeführt von SLM Solutions und Dialog Semi. An der Wall Street zieht die NASDAQ an, wobei Tesla und Facebook zulegen können. Der DAX beendete den Handelstag nach einem volatilen Verlauf nahezu unverändert bei 14.056 Punkten. Hier stiegen Bayer, Deutsche Post und Delivery Hero. Siemens Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...