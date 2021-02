Mit Schwung hat der DAX heute einen neuen Anlauf auf sein Allzeithoch vom 08.01.2021 bei 14.131,52 Punkten genommen. Am späten Vormittag erreichte er dann sein Tageshöchst bei 14.114,44 Punkten, um danach "Oberkante Unterdecke' seitwärts zu schrammen. Aber vielleicht will er sich dies ja für später aufheben. An der positiven Grundtendenz ändert dies aber nichts, auch wenn der DAX zum Handelsschluss den Tag mit einem leichten Minus von 4 Punkten mit einem Schlussstand von 14.057 Punkten beendete.Und auch wenn derzeit weiter unklar ist, wie die langsame Impfgeschwindigkeit gesteigert werden kann, scheint die große Mehrheit der Anleger optimistisch zu sein. Dabei wird in Deutschland einiges von den Entscheidungen des virtuellen Treffens der Regierung mit den Bundesländern abhängen, auf den über die Lockdown-Maßnahmen und deren Dauer entschieden werden soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...