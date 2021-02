Ein Tesla-Rückruf in den USA hat sich nun auf China ausgeweitet, wie aus einem neuen Zulassungsantrag der chinesischen Verkehrsbehörde "State Administration for Market Regulation" hervorgeht, berichtet CNBC. Das ist bereits die dritte Rückrufaktion des US-Elektroautobauers in China seit dem vierten Quartal 2020. Die Tesla-Aktie zeigt sich indes davon unbeeindruckt.Konkret: Dem Antrag zufolge ruft die Mannen um Elon Musk bis zu 36.126 Fahrzeuge der Modelle S und X in China zurück, weil der Touchscreen ...

