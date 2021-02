NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Flugzeugbauers Airbus nach Auslieferungszahlen für Januar auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Start in das neue Jahr sei schwach gewesen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings spiegele dies nur die üblichen Saisoneffekte wider./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

