Haag (pta027/05.02.2021/21:00) - - Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Februar 2021 über die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien

Die ordentliche Hauptversammlung der CLEEN Energy AG vom 5. Februar 2021 hat gemäß § 65 Abs. 1b AktG folgenden Beschluss gefasst, der hiermit gemäß § 3 der Veröffentlichungsverordnung 2018 veröffentlicht wird:

Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot Der Vorstand wird ermächtigt, für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der heutigen Beschlussfassung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechtes) und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.

Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

