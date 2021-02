Bereits vor mehreren Wochen kündigten wir an, derzeit die gerade im asiatischen Kontinent immer dynamischer verbesserten Konjunktur- und Technologieinnovations-Bedingungen in ihrer Begleitung durch hoch attraktive Aktienmarkt - KGVs (2021e: MSCI Japan = 18 / MSCI Hongkong = 16 / MSCI China = 14) zu einer zügigen weiteren Anhebung der Asien-Gewichtungen in unseren Strategie-/ Themendepots AKTIEN KONSERVATIV, AKTIEN SPEKULATIV und ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN nutzen zu wollen.Den Anfang in dieser verstärkten Umsetzung machte vor knapp 2 Wochen die Neuaufnahme von ENN ENERGY, dem größten Gaslieferanten und Gastankstellen-Betreibers Chinas, im Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV, gefolgt von dem vor 1 Woche im Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN neu allokierten ADR des weltführenden Chip-Herstellers TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN. und schließlich den gestern im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV vollzogenen Aktienneukauf der SHENZOU INTL. GROUP, Chinas größtem Textil- und Sport-Modefabrikanten in Lizenzfertigung für Nike, Adidas und Puma.

