DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag

Telefónica Deutschland Holding AG: EU-Kommission bestätigt Telefónica Deutschlands National Roaming Angebot im Einklang mit Verpflichtungen aus Fusionsentscheidung



05.02.2021 / 23:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 05. Februar 2021 Telefónica Deutschland: EU-Kommission bestätigt Telefónica Deutschlands National Roaming Angebot im Einklang mit Verpflichtungen aus Fusionsentscheidung Telefónica Deutschland begrüßt die Bestätigung der EU-Kommission, dass das 1&1 Drillisch unterbreitete National Roaming Angebot wettbewerbsfähig sowie nach Treu und Glauben ist. Damit entspricht das Angebot der kartellrechtlichen "MNO Auflage" aus der Fusion von Telefónica Deutschland und E-Plus in 2014, die eine Umwandlungsmöglichkeit des bestehenden MBA MVNO-Vertrags in ein National Roaming-Abkommen vorsieht. Im Einklang mit der EU-Kommission ist Telefónica Deutschlands finales Angebot abschließend bis zum 19. Februar 2021 befristet. Unabhängig von der Entscheidung der 1&1 Drillisch über die Annahme des Angebots wird die langfristige Partnerschaft zwischen den Unternehmen in jedem Fall fortgesetzt. Zudem erwartet Telefónica Deutschland keine negativen rückwirkenden Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2020. Die Finanzplanung und der mittelfristige Ausblick der Telefónica Deutschland bleiben unberührt. Weitere Informationen:

Telefónica Deutschland

Investor Relations

Georg-Brauchle-Ring 50

D-80992 München

t +49 (0)89 2442-1010

f +49 (0)89 2442-2000

e ir-deutschland@telefonica.com

05.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de