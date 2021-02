Star-Aktienanalyst Uwe Lang, "der Börsenpfarrer", spricht auf wallstreet:online TV mit Martin Kerscher unbequeme Börsenwahrheiten wie deutliche Überbewertungen an. Starker Tobak für enthusiastische Fanboys. w:o TV!"Eine kleine Value Predigt", schreibt YouTube-User "Bronk Master" unter unser Video-Interview mit dem "Börsenpfarrer". Recht hat er. "Ich habe manchmal in letzter Zeit das Gefühl, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...