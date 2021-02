In der letzten Woche wurden die internationalen Aktienmärkte von einer kräftigen Verkaufswelle erfasst, so dass der MSCI WORLD (Euro)-Index sein zuvor erreichtes neues Rekordhoch nur kurzzeitig behaupten konnte und von diesem wieder spürbar zurückkam. Der Index korrigierte im Wochenverlauf um - 3,2 %.Wesentlicher Hintergrund des merklichen Schwächeanfalls der Weltaktienbörsen war dabei angesichts der anhaltend angespannten globalen Gesamtmarktbewertung (KGV 2021e = 21, damit weiter auf einem 19 Jahres-Hoch befindlich), dass gerade mit einem optischen Bewertungsaufschlag ausgestattete Wachstumsaktien trotz unvermindert hervorragender Ergebnisvorlagen der Unternehmen in einer starken Gewinnmitnahmeneigung der Anleger einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt waren.

Den vollständigen Artikel lesen ...