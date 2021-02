Die Teilnehmer des Börsenforums "Wallstreetbets" haben mit ihren Aktionen bereits jetzt großen Schaden an der Börse und bei vielen Anlegern angerichtet. So haben sie beispielsweise die Aktie der im Niedergang befindlichen Gamestop (WKN: A0HGDX) innerhalb weniger Tage stark in die Höhe getrieben, um Hedgefonds und ihre Endkunden massiv zu schädigen. Mittlerweile ist die Gamestop-Aktie vom Hoch wieder um fast 67 % (02.02.2021) gefallen. Auslaufende Geschäftsmodelle sind langfristig nie eine gute Wahl. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...