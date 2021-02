Angeblich wurde Mais erstmalig in Mexiko vor 9.000 Jahren angebaut und fand seinen Weg von dort nach Südamerika. Die Pflanze ist die einzige amerikanische Getreideart, und wurde erst im 16. Jahrhundert nach der Entdeckung Amerikas in Europa bekannt, verbreitete sich dann aber relativ schnell in den europäischen Ländern. Aufgrund der Kartoffelpest, Anfang des 19. Jahrhundert, begann man in Europa verschiedene Maissorten zu züchten, jedoch blieb die generelle Bedeutung der Maispflanzen zunächst relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...