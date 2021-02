Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") sortierte im Gespräch mit Michael Hüsgen (BerneckerTV) im Gespräch vom 04.02.2021 mal wieder acht Aktien ein. Dieses Video enthält Einblicke in dieses Gespräch. Zu den Themenfeldern gehörten diesmal:



++ GameStop - Short-Squeeze beendet

++ SunHydrogen - Grüner Wasserstoff aus Sonnenenergie

++ BYD - Setzt Tesla den Fuß in die Tür?

++ Peloton Interactive - Hell leuchtende Warnlampen in puncto Bewertung

++ Novavax - Impfstoff-Hoffnung

++ Steinhoff - Silberstreif am Horizont

++ Varta - wo kann man wieder mit einem Einstieg liebäugeln?

++ Eat Beyond Global - Startup mit interessantem Ansatz





