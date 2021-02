Investitionsstile und Anforderungen sind so unterschiedlich wie jeder einzelne von uns. Die perfekte Aktie des einen ist die schlechteste des anderen. Sowohl beim Investieren in Wachstum als auch beim Investieren in Einkommen gibt es jedoch allgemeine Grundsätze, die es immer zu beachten gilt. Hier sind einige Dinge, auf die ich bei einer guten Dividendenaktie achte. Versuche, das Risiko zu reduzieren Wenn man mit Einkommen als Hauptziel investiert, sollte das Risiko für das Anfangskapital im Vordergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...