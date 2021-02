Die Deutsche Lufthansa überrascht nicht nur die Politik, sondern auch der Vorstand ist erstaunt, wie widerstandsfähig sich die Gesellschaft in der Pandemie präsentiert. Einer der Gründe, warum das Interesse des Kapitalmarktes an den Refinanzierungsrunden der Gesellschaft weiterhin ausgesprochen gross ist. Genauer gesagt: Die Gläubiger reissen der Lufthansa die Anleihen regelrecht aus der Hand.Dabei sind die neuen Anleihen ausgesprochen vorteilhaft für die Lufthansa. Insgesamt wurden 1,6 Mrd. Euro nominal am Kapitalmarkt aufgenommen. Beide Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro nominal und wenden sich damit an institutionelle Investoren sowie an professionelle Privatanleger. Die Nachfrage war so hoch, dass das Buch vierfach überzeichnet war.

Den vollständigen Artikel lesen ...