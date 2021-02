Bedminster, New Jersey (ots/PRNewswire) - Jubilant Therapeutics Inc. (https://www.jubilanttx.com/), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das niedermolekulare Modulatoren für ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab heute die Aufnahme von Dr. Robert Glassman in den Vorstand des Unternehmens bekannt. Dr. Glassman wird mit Wirkung zum 1. Februar 2021 als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor fungieren."Robs Erfahrung und Einblicke werden dem Unternehmen eine neue Dimension verleihen, während wir unsere Wachstumsstrategie verfolgen, und wir heißen ihn in unserem Vorstand herzlich willkommen", sagte Hari Bhartia, Chairman von Jubilant Therapeutics."Rob ist ein anerkannter Marktführer in der Biopharma-Branche und sein onkologischer Hintergrund und sein finanzieller Scharfsinn werden bei der Umsetzung unserer strategischen Ziele von unschätzbarem Wert sein", sagte Syed Kazmi, President und Chief Executive Officer von Jubilant Therapeutics.Dr. Glassman ist Venture Partner im Bereich Public Equity bei OrbiMed Advisors. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, zuletzt war er seit 2015 Managing Director und Vice Chairman in der Global Investment Banking Group der Credit Suisse. Vor seiner Tätigkeit bei der Credit Suisse war Dr. Glassman bei Merrill Lynch Global Private Equity tätig, wo er ein sehr erfolgreiches Healthcare-Portfolio betreute. Zuvor war er bei McKinsey & Company als Berater für eine Vielzahl von Kunden im Gesundheitswesen in den USA und Europa tätig. Er war früher ein zertifizierter Hämatologe und Onkologe und bleibt als klinischer Assistenzprofessor für Medizin an der Fakultät von Weill Cornell. Dr. Glassman erhielt seinen AB magna cum laude vom Harvard College und einen MD von der Harvard Medical School. Er absolvierte seine Facharztausbildung in Innerer Medizin am Hospital of the University of Pennsylvania und sein Stipendium in Hämatologie und Onkologie am Weill Cornell. Er war Forscher an der Rockefeller University im Labor von Hidesaburo Hanafusa, wo er Auszeichnungen des Howard Hughes Medical Institute und der American Cancer Society erhielt. Derzeit ist er im Vorstand von Taurus Therapeutics, Umoja Biopharma und Pharvaris."Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von Jubilant Therapeutics beizutreten und zu der wichtigen Arbeit beizutragen, die das Unternehmen in den Bereichen genetisch definierte Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen leistet", sagte Dr. Glassman. "Ihr Portfolio an zielgerichteten Therapeutika ist wirklich differenziert und potenziell transformativ für Patienten."Informationen zu Jubilant TherapeuticsJubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das wirksame und selektive kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu erfüllen. Seine fortschrittliche Forschungsstrategie integriert strukturbasiertes Design und Berechnungsalgorithmen, um neuartige, präzise Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln, die sowohl gegen erste Ziele ihrer Art als auch gegen validierte, aber hartnäckige Ziele in genetisch definierten Patientenpopulationen gerichtet sind. Die unternehmerisch denkende Führung und die wissenschaftlichen Teams des Unternehmens streben nach Schnelligkeit und Effizienz, indem sie ein Geschäftsmodell anwenden, das die bewährten und synergetischen Fähigkeiten der Wertschöpfungskette und der gemeinsamen Dienstleistungen von Jubilant Pharmova nutzt. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in den USA und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats geleitet. Weitere Information finden Sie auf www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx (https://twitter.com/JubilantTx) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/jubilant-therapeutics-inc/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpgOriginal-Content von: Jubilant Therapeutics Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149274/4831821