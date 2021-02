GoldAn den Kapitalmärkten gab es in dieser Woche mehrfach Grund, genauer auf die Entwicklung der jeweiligen Vermögensanlagen zu schauen, und die Edelmetalle gehörten auch dazu.Die Zinsen am langen Ende der Laufzeitenkurve gingen wieder nach oben. Die Rendite der 10-Jährigen US-Staatsanleihe stieg von 1,09 % am Freitag vergangener Woche auf 1,17 %, und die Rendite der 10-Jährigen deutsche Bundesanleihe legte von -0,516 % auf - 0,446 % zu.Die Aktienmärkte konnten gleichwohl deutlich zulegen. Der DAX gewann im Wochenverlauf 4,6 %, und der Dow Jones Industrial stieg parallel 3,9 %. Der US-Dollar erstarkte trotz einem schwächeren Wochenausklang um 0,69 %, und Bitcoin scheint seine Minikonsolidierung schon wieder beenden zu wollen, denn es ging 11,7 % nach oben.

