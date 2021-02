Investoren, die den MSCI-World-ETF kaufen, werden gerne als Amateure verspottet. Doch in der Coronakrise ließ der Gigant seine Muskeln spielen. Für das Jahr 2020 stand am Ende ein Plus von rund 6 % auf dem Zettel. Diese kleine, aber feine Rendite haut einen nicht vom Hocker, ist für eine passive Investition aber durchaus keine schlechte Entschädigung. Mittlerweile ist der MSCI-World-Index in die Nähe des 52-Wochen-Hochs vorgerückt. Die Aktienmärkte laufen heiß! Das neue Jahr hat kaum angefangen ...

