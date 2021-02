DJ Porsche will den Anteil von Elektroautos deutlich steigern.

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche-Chef Oliver Blume will den Anteil von Elektroautos beim Sportwagenbauer deutlich steigern. Der Manager sagte Bild am Sonntag: "Bis Ende des Jahrzehnts werden mehr als 80 Prozent unserer Sportwagen elektrisch angetrieben sein - als Hybrid oder vollelektrisch." Bis 2025 sollen es laut interner Planungen schon die Hälfte sein. Nur beim legendären 911er soll es weiter Verbrennermotoren mit synthetischem Treibstoff geben.

Insgesamt investiert Porsche in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Der rein elektrisch betriebene Taycan (Kaufpreis ab 80.000 Euro) wurde im vergangenen Jahr insgesamt 20.015-mal an Kunden ausgeliefert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2021 02:09 ET (07:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.