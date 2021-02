DJ Große Koalition mit stabilen Umfragewerten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die große Koalition hat trotz heftiger Kritik am Impfstart in Deutschland nicht in der Wählergunst verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU wie in der Vorwoche auf 36 Prozent. Die Sozialdemokraten können einen Punkt zulegen und kommen nun auf 16 Prozent. Die Linkspartei verliert einen Punkt und rutscht auf 7 Prozent ab. Die Grünen (19 Prozent), die FDP (7 Prozent) und die AfD (9 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die sonstigen Parteien würden 6 Prozent wählen.

Für die Zeitung hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar 1.412 Menschen im Zeitraum vom 28. Januar bis zum 3. Februar befragt. Frage: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?

February 07, 2021 02:15 ET (07:15 GMT)

