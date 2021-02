DJ Henkel-Chef dämpft Hoffnung auf Anhebung der Gewinnprognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel profitiert mit seiner umfangreichen Sparte Wasch- und Reinigungsmittel von der Corona-Krise. "Hier sind wir im dritten Quartal um mehr als sieben Prozent organisch gewachsen - auch dank neu auf den Markt gebrachter Hygiene-Produkte", sagte der Henkel-Vorstandsvorsitzende Carsten Knobel im Interview mit Welt am Sonntag. Zugleich dämpfte er Erwartungen, das DAX-Unternehmen werde nach dem US-Rivalen Procter & Gamble ebenfalls die Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020 anheben.

Er gebe zu bedenken, dass das US-Unternehmen ein reiner Konsumgüterhersteller und daher mit Henkel nicht direkt vergleichbar sei, sagte Knobel: "Besonders unser Industriegeschäft war durch die Pandemie negativ beeinflusst." Der Persil-Hersteller gilt zugleich als weltgrößter Produzent von Industrieklebstoffen, unter anderem für die Auto- und Luftfahrtindustrie.

Das erste Jahr an der Vorstandsspitze habe er sich "sicherlich anders vorgestellt", sagte der Henkel-Chef: "Die Corona-Krise bedeutet einen so bisher noch nicht gekannten Einschnitt. Das Unternehmen habe mit seinen 53.000 Mitarbeitern die Situation bisher aber gut gemeistert. "Henkel ist eine superstabile Firma mit starken Finanzen und einem ausgewogenen Portfolio", sagte Knobel.

Nicht zufrieden zeigte sich der Vorstandschef mit der Situation des Wasch- und Reinigungsmittelgeschäfts in den USA. "Im vergangenen Jahr haben wir in Nordamerika weiterhin Marktanteile verloren. In diesem Jahr eine Trendwende einzuleiten, ist ein zentrales Thema für uns." Der Vorstand werde die Wende mit Nachdruck umsetzen.

