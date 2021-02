Im Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 1986 stellte Warren Buffett fest, dass Gier und Angst wiederkehrende Phänomene an den Finanzmärkten sind. Der legendäre Investor fuhr fort: Die durch [Angst und Gier] erzeugten Marktverwerfungen werden ebenso unvorhersehbar sein, sowohl was die Dauer als auch das Ausmaß betrifft. Daher versuchen wir nie, die Ankunft oder den Abgang einer der beiden Krankheiten vorherzusagen. Unser Ziel ist moderater: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...