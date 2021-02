Der wirklich irre Höhenflug von Gamestop ist vorbei. Die Aktie hat in der vergangenen Woche einen Großteil ihres schier unglaublichen Gewinns wieder verloren. In der Spitze war Gamestop bis auf 483 Dollar gestiegen, was einem Zuwachs von geradezu astronomischen 2.464 Prozent seit Jahresbeginn entsprach. Am Freitag war dieses Plus auf nur noch 238 Prozent zusammengeschmolzen, die Aktie kostet aktuell knapp 64 Dollar.Der massive Anstieg bei Gamestop war bekanntlich das Ergebnis der Kombination aus ...

