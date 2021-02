Von Crashgefahr kann mit Blick in den Chartverlauf des Dow kaum die Rede sein. Und doch sollten aktive Trader dieses Szenario zumindest auf der Agenda haben. Denn knapp unter dem Allzeithoch kann alles passieren. Auch das, was viel für unmöglich halten. Mehr über die Chancen und Risiken im US-Leitindex erfahren Sie in den folgenden Zeilen. Mit Karacho ans Allzeithoch Tickmill-Analyse: DOW im Tageschart In der letzten Januarwoche sah es fast so aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...