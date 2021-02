Köln (ots) - Zu der aktuellen Wetterlage sendet der WDR heute um 13.15 Uhr (ca. 30 Min.) einen Livestream, den Sie im WDR Fernsehen und in der WDR aktuell App verfolgen können. Um 16.15 Uhr (ca. 15 Min.) gibt es zudem ein WDR extra im WDR Fernsehen. Unter anderem schalten wir nach Münster und Essen und sprechen mit Wetterexpertin Claudia Kleinert. Außerdem informieren wir über die Störungen bei der Bahn und der Schwebebahn in Wuppertal. Moderation am Nachmittag: Susanne Wieseler und Thomas Bug.



Pressekontakt:



WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

Anfragen an die WDR Kommunikation richten Sie bitte an kommunikation@wdr.de.



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4832210

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de