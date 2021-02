Die Aktie von Media and Games Invest [WKN: A1JGT0] gehört eigentlich nicht zu meinem "inneren" Circle of Competence, denn mit Onlinespielen habe ich wenig am Hut.Vor drei Wochen poppte der Wert aber dann doch auf meinem Radar auf, weil es entscheidende Neuigkeiten gab: die in Frankfurt und an der Stockholmer Börse NASDAQ Nordic gelistete Media Games and Invest würde KingIsle Entertainment übernehmen. Daran sind zwei Faktoren bemerkenswert: KingIsle ist günstiger bewertet als MGI und erhöht die Profitabilität. Zur Finanzierung des größten Deals der Firmengeschichte werden $63 Mio. sofort gezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...