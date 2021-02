DJ EZB/Lagarde: Klimawandel ist Risiko für Preisstabilität

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde dem Klimawandel auch im Rahmen ihres Preisstabilitätsmandats um die Bekämpfung des Klimawandels kümmern. "Der Klimawandel ist ein Risiko für Preisstabilität, weil er das Wachstum, das Preisniveau und die Wirtschaft allgemein beeinflusst", sagte Lagarde der Zeitschrift Le Journal du Dimanche. Sie fügte hinzu: "Für unsere Haltung gibt es eine legitime rechtliche Basis."

Die EZB diskutiert derzeit über ihre geldpolitische Strategie. Teil dieser Diskussion ist die Frage, ob und wie die EZB ihre Geldpolitik dazu nutzen sollte, dem Klimawandel entgegen zu wirken. Nicht alle Mitglieder des EZB-Rats teilen Lagardes Position, zum Beispiel Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.

Lagarde begrüßte in dem Interview die Entscheidung, ihren Vorgänger bei der EZB, Mario Draghi mit der Bildung einer Regierung in Italien zu beauftragen. "Italien und Europa können sich glücklich schätzen, dass sich Mario Draghi der Herausforderung stellt, an der Beendigung von Italiens ökonomischer und sozialer Krise in einer Zeit mitzuwirken, in der es das am härtesten von der Pandemie getroffene Land des Euroraums ist", sagte sie.

