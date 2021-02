Dialog Semiconductor könnte schon bald in asiatische Hände fallen. Der japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics plant dem Vernehmen nach, den ehemaligen TecDAX-Konzern für 67,50 Euro pro Aktie zu übernehmen. Die beiden Parteien seien in "fortgeschrittenen Gesprächen".Das Angebot würde Dialog Semiconductor mit rund 4,8 Milliarden Euro bewerten. Es würde eine Prämie von gut 20 Prozent auf den jüngsten Kurs bedeuten. Am Freitag zu Börsenschluss notierte die Aktie des britischen Chipentwicklers ...

