Köln (ots) - In ganz NRW machen heute die Impfzentren auf. Bundesweit hat schon mehr als ein Prozent der Bevölkerung die zweite Impfdosis bekommen.Das sind trotz aller Probleme bei der Terminvergabe gute Nachrichten, und sie sollten Anlass sein, manche hysterische Impfdiskussion auf Normaltemperatur herunterzuregeln. Es ist schon toll, wie kritiklos da Länder wie Israel, Großbritannien und die USA als Vorbilder hingestellt werden. Sollen die EU-Staaten jeden gewünschten Preis in Geld und Gesundheitsdaten ihrer Bürger zahlen, so wie Israel es gemacht hat? Die Produzenten von Haftung freistellen oder Senioren mit einem Präparat impfen, bevor die Wirkung bei ihnen ausreichend belegt ist? Ist es schon mal jemandem aufgefallen, dass die genannten Impf-Heldenländer zu jenen mit extrem hohen Corona-Infektionsraten zählen?Corona-Impfungen sind ein wichtiges Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, aber eben nicht der Generalschlüssel. Wie lange hält der Impfschutz, wie stark wird die Weiterübertragung gebremst, was passiert bei welchen Mutanten? Das ist für jedes Produkt einzeln zu prüfen - was eine weitere hysterisch geführte Debatte, die über Privilegien für Geimpfte, ad absurdem führt: Flugreisen nur mit Biontech-Sticker im Impfpass, nicht mit einem von Astrazeneca?Wenig spricht dafür, dass man Covid-19 mit den heute verfügbaren Impfungen so aus der Welt schaffen kann, wie das bei Masern möglich erscheint. Sicher aber machen Impfungen eine schwere Erkrankung weniger wahrscheinlich. Es wäre viel gewonnen, könnte man dieses Risiko auf das Niveau anderer Atemwegserkrankungen senken (Achtung: Auch vor Corona standen sie in jährlich 20 000 Fällen auf dem Totenschein). Eine corona-sterile Gesellschaft ist ein so ferner Traum wie absoluter Schutz vor vielen anderen Infektionen.Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.de