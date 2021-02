Noch befindet sich Starlink, das Satelliteninternet-Angebot von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX im Testbetrieb. Dennoch soll es weltweit schon mehr als 10.000 Starlink-Nutzer geben. In Deutschland ist Starlink Ende Januar angekommen, und zwar bei der Twitter-Nutzerin Viv (@flcnhvy), die Elon Musk zu ihren Followern zählt. Das Angebot läuft demnach auch hierzulande schon stabil. Nutzer in ländlichen Gebieten ohne Breitbrandanschluss dürfen also hoffen. Kein Wunder, dass der Dienst rund um den Globus schon recht nachgefragt ist. Weltweit soll sich die Zahl der Nutzer des noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...