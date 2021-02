Sachsen-Anhalt (ots) - Es sind Bilder, die einige Kinder wohl nur noch aus Erzählungen kennen: Meterhoch türmen sich die Schneewehen, Dächer und Bäume bedeckt eine satte Schicht aus eiskaltem Weiß. Das Land erlebt einen Bilderbuchwinter, wie es ihn hier auch aufgrund des Klimawandels seit Jahren nicht gab.Doch der Schneesturm hat den Verkehr kalt erwischt: An den Bahnhöfen rollte am Sonntag kein Rad mehr, viele Straßen waren kaum passierbar. Auf diese ungewohnte Situation haben sich die Menschen in Sachsen-Anhalt gut eingestellt. Weder bei der Polizei noch beim ADAC liefen die Telefondrähte heiß. Kaum Unfälle, kaum Pannen. Ein Verkehrschaos blieb aus. Das ist der Vernunft vieler Menschen zu verdanken, die einem derzeit oft gehörten Aufruf gefolgt sind: Sie sind zuhause geblieben.



