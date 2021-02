Das Model 3 von Tesla war 2020 wieder weltweit das meistverkaufte Elektroauto - mit Abstand. Die Model-3-Verkäufe sind etwa so hoch wie die Verkäufe der vier nachfolgenden E-Autos zusammen. Tesla hat im vergangenen Jahr knapp 500.000 Elektroautos ausgeliefert, der Großteil davon waren Model 3. Von dem im Vergleich günstigen Elektroauto wurden in den vergangenen zwölf Monaten rund 365.000 Fahrzeuge verkauft. Damit ist das Tesla Model 3 mit großem Abstand das meistverkaufte Elektroauto der Welt 2020 - so wie auch schon im Jahr 2019. Zum Vergleich: Der VW ID 3 auf Platz sechs wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...