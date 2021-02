Unterföhring (ots) - Muskulös, stark, beeindruckend: DER STIER ist der Supersportler unter den "The Masked Singer"-Masken und strotzt nur so vor Kraft und Energie. Doch insgeheim träumt der Football-Profi davon, die Zuschauer nicht nur mit sportlichen Erfolgen zu begeistern. Holografische, dehnbare Folie, irisierende (in Regenbogenfarben schillernde) Elemente, Killernieten und 1.500 Kristalle verleihen ihm sein magisches Aussehen. Gewandmeisterin Alexandra Brandner: "Der Stier hat einen unglaublich tollen Gesichtsausdruck, an dem wir lange gearbeitet haben."DER STIER geht zusammen mit DER DINOSAURIER, DAS EINHORN, DER FLAMINGO, DER MONSTRONAUT, DAS QUOKKA und vier weiteren Masken ins große "The Masked Singer"-Spiel. Kick-off ist am Dienstag, 16. Februar 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.Direkt mitraten: Welche Stars stecken unter den Masken? Wer entschlüsselt die Hinweise? Wer erkennt die Singstimme auf der großen MaskedSinger-Bühne? ProSieben eröffnet zum vierten Mal das größte TV-Rätsel Deutschlands. Erste Tipps können bereits in der ProSieben-App und auf der MaskedSinger-Online-Welt (https://www.prosieben.de/tv/the-masked-singer) abgegeben werden. In der Liveshow rätseln Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam mit den Zuschauern. Moderator ist Matthias Opdenhövel. Produziert wird "The Masked Singer" von Endemol Shine Germany live aus Köln."The Masked Singer" - die vierte Staffel ab 16. Februar 2021, jeden Dienstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynMehr Infos zur Show und den Masken auf der Presseseite (https://www.prosieben.de/tv/the-masked-singer) und in der Online-Welt (https://www.prosieben.de/tv/the-masked-singer).Hashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4832324