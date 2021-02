Wir berichteten am 26.01.2021 über eine Unternehmensmeldung von Norge Mining, hinsichtlich der Prospektion gewaltiger Rohstoff-Lagerstätten im südlichen Norwegen. Um die regen Anfragen zu diesem Bericht zu bedienen, haben wir das nachfolgende Interview mit Michael Wurmser, dem COO & Deputy CEO des Unternehmens, geführt.NTG24.de: Sie haben kürzlich einen spektakulären Rohstoff-Fund in Norwegen verkündet. Um welche Rohstoffe handelt es sich?Wurmser: Auf einer Fläche von ca 400 km2 haben wir laut neuesten Berechnungen unabhängiger Experten des Explorations-Beratungsunternehmens SRK in der Region Bjerkreim mehr als 70 Mrd. t mineralisiertes Erzgestein gefunden, welches vor allem Phosphat sowie Vanadium und Titanium enthält. In einer gezielten Studie nach internationalen JORC Standards haben wir in der Region Øgrey, welche ca 10% des gesamten Lizenzgebietes umfasst, in ca 3.55 Mrd Erzgestein alleine 2.45 Mio t Vanadium nachweisen können.

