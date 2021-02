Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - AppGallery-Nutzer gehören zu den ersten Android-Spielern, die das mit Spannung erwartete Save Eddy Smilevon Fineallday Games spielen können, da das einzigartige taktische Puzzlespiel am 29. Januar 2021 weltweit auf den Markt kommt.Die Spieler müssen sich durch über 120 actiongeladene Herausforderungen navigieren, Eddy und seine Freunde von der bösartigen Rory befreien und dabei verschiedene Angriffe freischalten. Strategie und Planung sind ein Muss - mit acht Arten von Bomben, die zur Verfügung stehen, um sich durch die Levels zu sprengen und aufsteigende Blöcke in einer verworrenen Welt von Tunneln zu zerstören.Durch das Abschließen von Rätseln können Spieler durch die Ränge aufsteigen, Rory mit jedem abgeschlossenen Level angreifen und die Werte für Drehmoment, Geschwindigkeit, Magnetismus und Ladungsmagnet verbessern. Mit über 60 Magneten, die es freizuschalten gilt, und einem geheimnisvollen, versteckten Level, das es zu finden gilt, erwarten die Spieler stundenlanges, spannendes Gameplay."Fineallday Games freut sich, mit AppGallery zusammenzuarbeiten und Huawei-Gamern Zugang zu unserem mit Spannung erwarteten Spiel Save Eddy Smile zu bieten", so Dominick Lareau. "Unser Ziel ist es, Spiele zu entwickeln, die nicht nur visuell ansprechend, sondern auch innovativ und originell sind. Wir teilen die Begeisterung und den Enthusiasmus der Huawei-Gamer und planen, in Zukunft noch mehr lustige Spiele über AppGallery verfügbar zu machen."Das Spiel lädt Spieler auf der ganzen Welt dazu ein, die Vorteile des stimulierenden Spiels zu nutzen und fordert Einzelpersonen heraus, durch die Ränge aufzusteigen, Rory zu besiegen und das mysteriöse versteckte Level zu finden. Das Spiel startet auf AppGallery mit 12 verschiedenen Sprachen weltweit1 und wird den Spielern ab dem 29. Januar 2021 zum Download zur Verfügung gestellt.Huawei bietet Technologie-Support für PartnerDie Partnerschaft mit Huawei war perfekt für Fineallday. Das Team bot starke operative Unterstützung für die Save Eddy Smile-Einführung, die mit dem innovativen HMS Core von Huawei integriert ist."Das Huawei-Team bot während des Integrationsprozesses hochwertige technische Unterstützung", so Dominick Lareau. "Die Kommunikation war ausgezeichnet, und sie gaben uns klare Anleitungen und Feedback, die uns halfen, technische Probleme schnell zu überwinden."Save Eddy Smile steht ab dem 29. Januar 2021 kostenlos über AppGallery zum Download bereit (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102596155).Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 App-MarketplacesAppGallery ist in über 170 Ländern und Regionen vertreten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielfältigen und dennoch spezifischen Bedürfnisse seiner 500 Millionen aktiven Nutzer zu erfüllen. Der App-Marktplatz sucht aktiv nach Partnerschaften mit globalen und lokalen Entwicklern, um sie zur Teilnahme an der Plattform einzuladen. Auf diese Weise bleibt die AppGallery eine offene und innovative App-Vertriebsplattform, die für alle zugänglich ist.AppGallery bietet umfassende operative Unterstützung für Entwickler auf der ganzen Welt sowie mehrere Initiativen, um es Entwicklern zu ermöglichen, bei der Entwicklung von Apps noch innovativer zu werden.Informationen zuFineallday GamesFineallday Games ist ein unabhängiges Studio mit Sitz in Quebec, Kanada, das sich zum Ziel gesetzt hat, originelle, lustige und künstlerische Spiele und Inhalte zu entwickeln. Gegründet von Dominick Lareau, mit Hilfe seines Partners Samuel Archambault, hat Fineallday seitdem mehrere erfolgreiche Spiele veröffentlicht, die sich darauf konzentrieren, Spaß und Stimulation für die Spieler zu schaffen.https://www.fineallday.com/games1 Save Eddy Smiles wird in 12 Sprachen zum Start verfügbar sein, darunter Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch, Deutsch und Arabisch.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1429861/AppGallery_Save_Eddy_Smile.jpgPressekontakt:Li Yunliyun60@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081953/100864751