Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Sind wir ausgeschlafen, starten wir voll Energie in den Tag. Leider aber haben viele von uns Schlafprobleme. Schlechter Schlaf hat vielerlei Gründe. Wir wollen uns heute darum kümmern, wie man wieder besser einschläft und auch durchschläft. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Zu viel oder zu wenig Schlaf ist relativ, denn jeder von uns hat ganz eigene Schafansprüche und auch einen eigenen Schlafrhythmus, schreibt das Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber. Wir haben Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle um ein paar alltagstaufgliche Tipps gebeten, wie wir besser entspannen können, um müde zu werden?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden"Wichtig ist schon mal, nicht zu spät am Abend zu essen und keine zu großen Portionen, die liegen nämlich dann schwer im Magen. Dann können Sie sich natürlich wunderbar mit einem warmen Bad oder einer Tasse Tee entspannen. Und ein kleines Detail, das aber oft vergessen wird, sorgen Sie für warme Füße. Und das funktioniert am besten mit Wechselduschen oder mit ganz einfach kuscheligen Socken."Sprecher: Mit diesen Tipps kann man heute Abend schon beginnen, um wieder einen erholsameren Schlaf zu bekommen:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 22 Sekunden"Als erstes sollten Sie beim Smartphone den Nachtmodus aktivieren, das filtert nämlich das blaue Licht weg. Und vor dem Zubettgehen nochmal für eine ordentliche Portion frische Luft sorgen, indem Sie kräftig durchlüften. Wichtig ist auch, den Wecker so zu stellen, dass Sie die Uhrzeit nicht sehen, wenn Sie nachts aufwachen, denn das stresst Sie bloß und hält Sie ab vom weiteren Einschlafen."Sprecher: Hat man Schlafprobleme, verschwinden die nicht von heute auf morgen, aber man bekommt sie so besser in den Griff:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Wenn Sie vor dem Einschlafen so negative Gedanken haben, werden Sie die los, indem Sie sie aufschreiben. Und natürlich helfen viel Bewegung und Sport, besser zu schlafen, allerdings nicht zu spät am Abend und nicht super anstrengend. Und ganz wichtig, aber oft vergessen, ist eine gute Matratze für einen gesunden Schlaf."Abmoderation: Auch mit festen Ritualen am Abend klappt es besser mit einer erholsamen Nachtruhe, empfiehlt der Diabetes Ratgeber.