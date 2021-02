DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Februar

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Jena *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 10:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim virtuellen Gebäudetag "Building the Future" 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 DE/SPD-Parteivorstand, Abschluss-PK zur Jahresauftakt- Klausur, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Debatte im Europäischen Parlament zum EZB-Jahresbericht 2019 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Toledo 2 - DE/Metro-AR, Entscheidung über Bestellung von Steffen Greubel zum CEO ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.