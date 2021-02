Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) wurde letztes Jahr überraschend aus dem MDAX und TecDAX geworfen - als Unternehmen mit Sitz ausserhalb der EU (Stichwort: Brexit) eigentlich nur folgerichtig. Dennoch hat das Unternehmen eine starke Präsenz in Deutschland und viele Privatanleger halten die Aktien des Halbleiterherstellers von ICs (integrierten Schaltkreisen), die in Anwendungen für mobile Geräte und das Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Für die wird es jetzt spannend: Dialog meldete das Interesse der japanischen Renesas Electronics Corp. an einer Übernahme des Unternehmens. ...

