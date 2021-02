...um jeden Preis! Nach Monaten der Verhandlungen und Auseinandersetzungen vor Gericht mit dem Suez-Management um eine einvernehmliche Übernahme wendet sich Veolia Environnement mit seinem Angebot nun direkt an die Aktionäre. Für die Suez-Aktionäre liegt jetzt das Angebot von 18 Euro je Suez-Aktie auf dem Tisch. Mit der 18-Euro-Offerte wird das Suez-Aktienkapital mit 11,3 Mrd. Euro bewertet. Das Unternehmen ist allerdings auch mit 10 Mrd. Euro verschuldet. Veolia hatte Anfang Oktober dem Energiekonzern Engie dessen 29,9 %-Anteil an Suez für 3,4 Mrd. Euro abgekauft. Im Sommer hatte Veolia den Kampf um die Übernahme von Suez gestartet. Das ursprüngliche Angebot von 15,50 Euro wurde Ende September erhöht. Es ist für Veolia der zweite Versuch, Suez zu übernehmen. 2012 war die Suez-Übernahme durch Veolia unter anderem an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert.



