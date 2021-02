Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX im Plus erwartetDer DAX bewegt sich am Montag vorbörslich in der Gewinnzone und könnte damit sein bisheriges Hoch bei 14.131,52 Punkten übertreffen.2. Börsen in Fernost freundlicherDer japanische Leitindex Nikkei kann um 1,93 Prozent auf 29.335,41 Punkte zulegen und steigt damit erstmals seit August 1990 über die Marke von 29.000 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...