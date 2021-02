ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lanxess von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 66 Euro angehoben. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns brauche angesichts der hohen Bewertung eine Pause, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe indes nach den im Januar vorgelegten, vorläufigen Zahlen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Spezialchemiekonzern leicht angehoben, und die Branchenbewertung sei zuletzt um über ein Fünftel gestiegen, Eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung hänge aber von Zukäufen ab, welche seine Schätzungen nicht berücksichtigten. Lanxess habe hierfür rund eine Milliarde Euro finanziellen Spielraum./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 05:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

